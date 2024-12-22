В Орловській області заявили про нову атаку на "Стального коня" – відео

13 грудня у Стальному Коні вже лунали вибухи, згодом українські військові підтвердили влучання по лінійно-виробничій диспетчерській станції

ЛВДС Стальной Конь (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 22 грудня безпілотники атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ, повідомила місцева влада. Енергооб'єкт уже уражався минулого тижня.

"Наразі Орловська область укотре зазнає масованої ворожої атаки БпЛА, унаслідок якої знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Стальной Конь", – заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Атака на цей об'єкт енергетики росіян відбувається не вперше: в ніч проти 14 грудня у Стальному Коні лунали вибухи, згодом українські військові підтвердили влучання по ЛВДС.

Як зазначали у Генштабі, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Деякі пропагандистські ресурси ворога писали, що об'єкт обслуговує роботу магістрального нафтопроводу "Дружба".

11 грудня 2024 року російська влада та воєнна пропаганда заявили, що на місто Таганрог Ростовської області було здійснено ракетну атаку, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.

Того самого дня у Генштабі заявили про ураження нафтобази у Брянській області Росії.

В ніч проти 19 грудня дрони СБУ та ВМС ЗСУ уразили нафтопереробний завод у місті Новошахтинськ Ростовської області. Defense Express писало, що залучалися українські "Нептуни".