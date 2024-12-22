В Орловській області заявили про нову атаку на "Стального коня" – відео
ЛВДС Стальной Конь (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 22 грудня безпілотники атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ, повідомила місцева влада. Енергооб'єкт уже уражався минулого тижня.

"Наразі Орловська область укотре зазнає масованої ворожої атаки БпЛА, унаслідок якої знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Стальной Конь", – заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Атака на цей об'єкт енергетики росіян відбувається не вперше: в ніч проти 14 грудня у Стальному Коні лунали вибухи, згодом українські військові підтвердили влучання по ЛВДС.

Як зазначали у Генштабі, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Деякі пропагандистські ресурси ворога писали, що об'єкт обслуговує роботу магістрального нафтопроводу "Дружба".

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