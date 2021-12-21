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В Пакистане сторонники политика праздновали победу на выборах – и случайно его застрелили

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 11:20
В Пакистане сторонники политика праздновали победу на выборах – и случайно его застрелили - Фото
Мохаммад Закри Хан Сандай (Фото – samaa.tv)

В Пакистане во время празднования победы на выборах случайно убит своими сторонниками новоизбранный депутат Мохаммад Закри Хан Сандай. Об этом сообщило местное издание Samaa.

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Политик прошел в сельсовет в административном центре Пешавар. 

По информации издания, "мужчина был убит, когда его политические сторонники открыли огонь из огнестрельного оружия", чтобы отпраздновать его победу на выборах в сельский совет в минувшее воскресенье.

"Одна из пуль попала в него", – сообщают журналисты.

Сообщается, что полицейские в происходящее не вмешивались.

  • В Пакистане умер от коронавируса доктор Абдул Кадыр Хан, которого называют "отцом ядерной бомбы" страны, а также знают, как человека, продавшего ядерные секреты в Иран, Ливию и КНДР.
Александр Матвиенко
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выборы убийство пакистан
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