В Пакистане сторонники политика праздновали победу на выборах – и случайно его застрелили

В Пакистане во время празднования победы на выборах случайно убит своими сторонниками новоизбранный депутат Мохаммад Закри Хан Сандай. Об этом сообщило местное издание Samaa.

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Политик прошел в сельсовет в административном центре Пешавар.

По информации издания, "мужчина был убит, когда его политические сторонники открыли огонь из огнестрельного оружия", чтобы отпраздновать его победу на выборах в сельский совет в минувшее воскресенье.

"Одна из пуль попала в него", – сообщают журналисты.

Сообщается, что полицейские в происходящее не вмешивались.

В Пакистане умер от коронавируса доктор Абдул Кадыр Хан, которого называют "отцом ядерной бомбы" страны, а также знают, как человека, продавшего ядерные секреты в Иран, Ливию и КНДР.

Александр Матвиенко

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