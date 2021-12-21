В Пакистане сторонники политика праздновали победу на выборах – и случайно его застрелили
21.12.2021, 11:20
Мохаммад Закри Хан Сандай (Фото – samaa.tv)
В Пакистане во время празднования победы на выборах случайно убит своими сторонниками новоизбранный депутат Мохаммад Закри Хан Сандай. Об этом сообщило местное издание Samaa.
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Политик прошел в сельсовет в административном центре Пешавар.
По информации издания, "мужчина был убит, когда его политические сторонники открыли огонь из огнестрельного оружия", чтобы отпраздновать его победу на выборах в сельский совет в минувшее воскресенье.
"Одна из пуль попала в него", – сообщают журналисты.
Сообщается, что полицейские в происходящее не вмешивались.
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