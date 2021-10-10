Умер "отец ядерной бомбы" Пакистана, который продал технологию в Иран, Ливию и КНДР

В Пакистане умер от коронавируса доктор Абдул Кадыр Хан, которого называют "отцом ядерной бомбы" страны, а также знают, как человека, продавшего ядерные секреты в Иран, Ливию и КНДР. Об этом сообщает BBC.

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А.К. Хан умер в возрасте 85 лет после госпитализации с COVID-19.

В Пакистане доктор Хан провозглашен национальным героем за превращение своей страны в первую в мире исламскую ядерную державу.

Премьер-министр Имран Хан заявил, что Пакистан потерял национальный символ.

"Наша нация любила его за решающий вклад в превращение нас в государство, обладающее ядерным оружием", – написал премьер-министр в Twitter.

А.К. Хан сыграл важную роль в создании первого в Пакистане завода по обогащению урана в Кахуте недалеко от Исламабада. В 1998 году в стране были проведены первые ядерные испытания.

Работа доктора Хана помогла Пакистану стать седьмой ядерной державой в мире и вызвала национальное ликование.

В 2004 году А.К. Хан был арестован за незаконный обмен ядерными технологиями с Ираном, Ливией и Северной Кореей. До конца неясно, в какой степени его действия были мотивированы деньгами, идеологией или заказами пакистанского руководства.

Доктора Хана помиловал тогдашний президент Пакистана Первез Мушарраф, но до 2009 года ученый находился под домашним арестом.

На Западе А.К. Хана назвали "величайшим распространителем ядерного оружия всех времен". Но в Пакистане он оставался символом гордости за свою роль в укреплении национальной безопасности.

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Наталия Медведева

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