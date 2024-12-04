В парламент Сербии подали законопроект об "иноагентах". Его авторы говорят: Это как в США

Александр Вулин (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

В парламент Сербии подали законопроект об "агентах иностранного влияния", который сначала появился в России, а затем привел к прошлогодним протестам в Грузии. Об этом пишет балканская служба Радио Свобода.

Депутаты от партии Социалистическое движение, основателем которой является пророссийский вице-президент Александар Вулин, подали законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию организаций с иностранным финансированием в Министерстве юстиции.

В случае невыполнения этого требования предлагается налагать штрафы или вообще запрещать деятельность таких организаций. Сумма штрафов варьируется от 5000 динаров (приблизительно 42 евро) до 2 000 000 динаров (около 17 000 евро).

По словам Вулина, предложенный законопроект соответствует практике США, где, как он утверждает, финансирование неправительственных организаций из иностранных источников запрещено.

Вероятно, он имел в виду закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) в 1938 году. В то же время журналисты объясняют, что он был принят совсем с другой целью: подавление нацистской, а затем коммунистической пропаганды.

Сейчас закон направлен на противодействие отмыванию денег, коррупции, терроризму и избеганию санкций. Однако следует отметить, что FARA не запрещает лоббирование иностранных интересов и не налагает ограничений на финансирование организаций из-за рубежа.

14 мая 2024 года грузинский парламент, несмотря на протесты, принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".

18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

1 ноября стало известно, что Турция намерена принять закон против иностранного влияния. Гражданское общество опасается, что его могут использовать для подавления инакомыслия.