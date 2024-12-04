До парламенту Сербії подали законопроєкт про "іноагентів". Його автори кажуть: Це як в США

Законопроєкт подали депутати від партії Соціалістичний рух, засновником якої є проросійський віцепрезидент Александар Вулін

Александар Вулін (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

До парламенту Сербії подали законопроєкт про "агентів іноземного впливу", який спочатку з'явився в Росії, а потім призвів до торішніх протестів у Грузії. Про це пише балканська служба Радіо Свобода.

Депутати від партії Соціалістичний рух, засновником якої є проросійський віцепрезидент Александар Вулін, подали законопроєкт, що передбачає обов’язкову реєстрацію організацій з іноземним фінансуванням у Міністерстві юстиції.

У разі невиконання цієї вимоги пропонується накладати штрафи або взагалі забороняти діяльність таких організацій. Сума штрафів варіюється від 5000 динарів (приблизно 42 євро) до 2 000 000 динарів (близько 17 000 євро).

За словами Вуліна, запропонований законопроєкт відповідає практиці США, де, як він стверджує, фінансування неурядових організацій з іноземних джерел заборонено.

Ймовірно, він мав на увазі закон США про реєстрацію іноземних агентів (FARA) 1938 року. Водночас журналісти пояснюють, що він був ухвалений зовсім з іншою метою: придушення нацистської, а згодом комуністичної пропаганди.

Зараз закон спрямований на протидію відмиванню грошей, корупції, тероризму та уникненню санкцій. Однак варто зазначити, що FARA не забороняє лобіювання іноземних інтересів і не накладає обмежень на фінансування організацій з-за кордону.

14 травня 2024 року грузинський парламент попри протести ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

1 листопада стало відомо, що Туреччина має намір запровадити закон проти іноземного впливу. Громадянське суспільство побоюється, що його можуть використати для придушення інакомислення.