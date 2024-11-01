Bloomberg: Туреччина планує ухвалити закон про "іноагентів" – схожі діють у Грузії та Росії

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Туреччина має намір запровадити закон проти іноземного впливу. Громадянське суспільство побоюється, що його можуть використати для придушення інакомислення. Про це повідомило агентство Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з відповідним законопроєктом.

Планується, що найближчими днями законопроєкт обговорять у парламенті країни. Документ стосується тих, хто працює проти "безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів" під впливом або за наказами іноземної країни чи організації.

Bloomberg зазначає, що покарання за це може становити до семи років увʼязнення.

У матеріалі йдеться, що цей крок є частиною ширшого пакета, запропонованого Партією справедливості та розвитку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, й нагадує закони про "іноагентів", ухвалені в Грузії та Росії. В обох державах цей механізм вважають засобом придушення внутрішньої критики.

Судові експерти й журналісти висловили стурбованість двозначністю та широтою формулювань закону. Політичні інтереси Туреччини можуть змінюватися, і влада може використати цю нечіткість, щоб придушити будь-яку критику на адресу уряду, стверджують вони.

У опозиційній Республіканській народній партії говорять, що законопроєкт є підґрунтям для "набагато більш репресивного середовища".

"Це дуже серйозний авторитарний закон. Визначення злочину через розпливчасті вирази прокладає шлях до покарання всіх противників",- заявив представник політсили Інан Акгюн Альп.

14 травня 2024 року грузинський парламент попри протести ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.