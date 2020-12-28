UA

В парламентской фракции Голоса меняют главу – вместо Рахманина будет Железняк

28.12.2020, 21:55
В парламентской фракции Голоса меняют главу – вместо Рахманина будет Железняк - Фото
Ярослав Железняк (фото: Facebook) Фото: Facebook Ярослава Железняка

Сегодня, 28 декабря, на заседании фракции партии Голос в Верховной Раде решили заменить председателя, одобрив заявление Сергея Рахманина. Новым главой фракции избран Ярослав Железняк. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рахманин заявил, что ротация руководства – необходимый процесс в молодой политической силе.

Железняк, который ранее был заместителем председателя фракции станет самым молодым руководителем фракции в истории парламента.

Как отмечается, полномочия нового главы фракции Голоса вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

СПРАВКА. Ярослав Железняк родился 20 октября 1989 года в Мариуполе Донецкой области. По образованию – экономист. В 2019 году победил на парламентских выборах от партии Голос. Руководитель отдела законотворческой работы партии Голос. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Сергей Рахманин голос Ярослав Железняк

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го

Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го
 