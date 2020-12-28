В парламентской фракции Голоса меняют главу – вместо Рахманина будет Железняк
28.12.2020, 21:55
Ярослав Железняк (фото: Facebook) Фото: Facebook Ярослава Железняка
Сегодня, 28 декабря, на заседании фракции партии Голос в Верховной Раде решили заменить председателя, одобрив заявление Сергея Рахманина. Новым главой фракции избран Ярослав Железняк. Об этом сообщает пресс-служба партии.
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Рахманин заявил, что ротация руководства – необходимый процесс в молодой политической силе.
Железняк, который ранее был заместителем председателя фракции станет самым молодым руководителем фракции в истории парламента.
Как отмечается, полномочия нового главы фракции Голоса вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.
СПРАВКА. Ярослав Железняк родился 20 октября 1989 года в Мариуполе Донецкой области. По образованию – экономист. В 2019 году победил на парламентских выборах от партии Голос. Руководитель отдела законотворческой работы партии Голос. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- 18 июня Святослав Вакарчук заявил о намерении сложить депутатский мандат. 26 июня Голос принял решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
- 8 октября в Голосе сообщили, что место Вакарчука в Верховной Раде займет Шараскин. 10 октября его кандидатуру утвердила ЦИК.
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