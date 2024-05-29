Комитет ПАСЕ признал культурный геноцид РФ против Украины. Но резолюцию еще могут смягчить

Нардеп Кравчук отметила, что ассамблея может признать, что стирание культурной идентичности – это спланированная история

Разрушен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды (Фото: EPA)

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы признал – Россия осуществляет культурный геноцид на украинских территориях, а стирание культурной идентичности является инструментом войны и направлено на уничтожение нации. В то же время заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук считает, что могут быть попытки ослабить формулировки во время голосования 26 июня.

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Комитет по вопросам культуры единогласно поддержал резолюцию чиновницы "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира".

Кравчук перечислила основные положения документа, за который будут голосовать на июньской сессии институции:

→ обеспечение возмещения ущерба, в частности через реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантий неповторения разрушений;

→ повышение осведомленности о том, как пропаганда и колониальные и неколониальные практики создают нарушения международного права в отношении культурного наследия;

→ предусмотрение санкции против лиц, совершающих эти правонарушения, а также тех, кто способствует их совершению;

→ обеспечение привлечения к ответственности органов власти и причастных государственных учреждений.

Кроме того, по словам нардепа, резолюция закрепляет, что Россия использует культурные "чистки" как инструмент войны, чтобы уничтожить украинскую идентичность и стереть историю, ценности, литературу, музыку, традиции и язык.

В комментарии для LIGA.net она рассказала, что голосование запланировано на 26 июня. Нардеп отметила, что могут быть попытки ослабить формулировки, но она будет отстаивать текст резолюции.

Кравчук отметила, что ассамблея может признать, что стирание культурной идентичности – это спланированная история, которая укладывается в более широкую, геноцидальную кампанию, которая имеет целью уничтожение украинцев и физически, и через стирание идентичности.

"Что еще важно – там много пунктов, касающихся рекомендаций правительствам членов Совета Европы сотрудничать по выявлению этих похищенных объектов, санкциям, а также репарации", – рассказала она.

Также она добавила, что одна из категорий в реестре убытков будет культурное наследие и здесь речь может идти о коллективных репарациях: когда в небольшом городке повреждено или уничтожено культурное наследие, например как Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области.

По состоянию на 25 апреля 2024 года, в результате российских обстрелов 1987 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения или разрушения . В общей сложности пострадали: 958 клубных заведений, 708 библиотек, 153 заведения художественного образования, 114 музеев и галерей, 36 театров, кинотеатров и филармоний, 15 парков, зоопарков и заповедников, а также три цирка.

В результате обстрела российскими войсками Харькова 23 мая была разрушена типография "Фактор-печать" – один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому здесь печатаются почти все украинские издательства. В результате этого удара сожжено 50 000 книг.

Владелец полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергей Политучий заявил , что последствия российского удара по типографии издательства Vivat в Харькове ощутит вся отрасль книгоиздательства.

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