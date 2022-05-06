UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне не видят признаков вступления Беларуси в войну против Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 05:06
В Пентагоне не видят признаков вступления Беларуси в войну против Украины - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

В Министерстве обороны США не видят признаков того, что Беларусь может стать активным участником войны против Украины. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, нет никаких указаний на то, что у Беларуси есть намерения принять активное участие в войне в Украине.

"Мы не отслеживаем признаков того, что они планируют или намереваются напрямую участвовать в войне на Украине", – сказал Кирби.

  • 4 мая Минобороны Беларуси сообщило, что начало "внезапную проверку сил реагирования".
  • В тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что в Беларуси покинул место постоянной дислокации ракетный дивизион.
  • 5 мая британская разведка сообщила, что учения армии Беларуси соответствуют сезонным нормам, но Россия, вероятно, будет раздувать из них угрозу, чтобы удержать украинские войска на севере. 

Читайте также: Арестович объяснил, почему Украина не открывает второй фронт с Беларусью

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь пентагон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 