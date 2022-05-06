В Пентагоне не видят признаков вступления Беларуси в войну против Украины

В Министерстве обороны США не видят признаков того, что Беларусь может стать активным участником войны против Украины. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, нет никаких указаний на то, что у Беларуси есть намерения принять активное участие в войне в Украине.

"Мы не отслеживаем признаков того, что они планируют или намереваются напрямую участвовать в войне на Украине", – сказал Кирби.

4 мая Минобороны Беларуси сообщило, что начало "внезапную проверку сил реагирования".

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что в Беларуси покинул место постоянной дислокации ракетный дивизион.

5 мая британская разведка сообщила, что учения армии Беларуси соответствуют сезонным нормам, но Россия, вероятно, будет раздувать из них угрозу, чтобы удержать украинские войска на севере.

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Наталия Медведева

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