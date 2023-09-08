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В Пентагоне похвалили ВСУ за эффективное использование кассетных снарядов и Storm Shadow

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 07:13
В Пентагоне похвалили ВСУ за эффективное использование кассетных снарядов и Storm Shadow - Фото
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что украинские военные используют переданные США кассетные боеприпасы "ответственно и эффективно". Также похвалила ЗСУ за эффективное использование дальнобойного оружия.

"С точки зрения наблюдения за тем, как они (Силы обороны. – Ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах, мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", – сказала она.

Кроме того, по словам спикера Пентагона, украинские воины успешно и удачно пользуются возможностями дальнобойного оружия, предоставленного западными союзниками, такими как ракеты Storm Shadow и их аналогами.

В заключение Сингх подчеркнула, что в Пентагоне видят "достижение определенного прогресса" в контрнаступлении Украины.

Смотрите также: Кассетные боеприпасы "коренным образом изменили ситуацию", говорят военные: видео из-под Купянска

Милана Головань
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