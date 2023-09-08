У Пентагоні похвалили ЗСУ за ефективне використання касетних снарядів та Storm Shadow

Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу заявила, що українські військові використовують передані США касетні боєприпаси "відповідально та ефективно". Також похвалила ЗСУ за ефективне застосування далекобійної зброї.

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"З погляду спостереження за тим, як вони (Сили оборони. – Ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", – сказала вона.

Крім того, за словами речниці Пентагону, українські воїни успішно та вдало користуються можливостями далекобійної зброї, наданої західними союзниками, такими як ракети Storm Shadow та їхніми аналогами.

На останок Сінгх наголосила, що у Пентагоні бачать "досягнення певного прогресу" у контрнаступі України.

У середині липня 2023 року Україна почала застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів і практично відразу з фронту посипалися скарги росіян на це.

10 серпня повідомлялося, що Україна надала США звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією.

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