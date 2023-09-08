RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Пентагоні похвалили ЗСУ за ефективне використання касетних снарядів та Storm Shadow

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 07:13
У Пентагоні похвалили ЗСУ за ефективне використання касетних снарядів та Storm Shadow - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу заявила, що українські військові використовують передані США касетні боєприпаси "відповідально та ефективно". Також похвалила ЗСУ за ефективне застосування далекобійної зброї.

"З погляду спостереження за тим, як вони (Сили оборони. – Ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", – сказала вона.

Крім того, за словами речниці Пентагону, українські воїни успішно та вдало користуються можливостями далекобійної зброї, наданої західними союзниками, такими як ракети Storm Shadow та їхніми аналогами.

На останок Сінгх наголосила, що у Пентагоні бачать "досягнення певного прогресу" у контрнаступі України.

Дивіться також: Касетні боєприпаси "докорінно змінили ситуацію", кажуть військові: відео з-під Куп'янська

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогакасетні боєприпасиконтрнаступСабріна Сінгх
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 