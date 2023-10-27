В переговорах на Мальте примут участие уже 70 стран, в Джидде было 43 – Офис президента

В переговорах об окончании войны, которые пройдут 28 и 29 октября на Мальте, примут участие представители 70 стран. На предыдущей встрече в аналогичном формате в Джидде были представители 43 государств, сказал советник главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

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Жовква заявил агентству, что на Мальту приедут советники по национальной безопасности и представители министерств иностранных дел из 70 стран, чтобы обсудить план мирного урегулирования из 10 пунктов (формулу мира) президента Владимира Зеленского как основу для переговоров об окончании войны.

Представители страны-агрессора на переговоры не приглашены.

Жовква также отверг предположения, что в поддержке Киева союзниками "появляются трещины".

Советник напомнил, что в августе на предыдущий раунд переговоров, который прошел в Джидде, приехали 43 представителя стран.

"Вы видите, что число стран растет по сравнению с Джиддой, и очень важно, что будут представители стран всех континентов", – сказал он.

Жовква отказался назвать страны, которые примут участие в переговорах, заявив, что это даст возможность Москве "лоббировать их отказ от приезда". На вопрос, пришлет ли своего эмиссара Пекин, он ответил, что Украина "работает со многими странами, включая Китай".

Жовква подтвердил, что Киев по-прежнему намерен созвать Глобальный саммит мира в этом году.

"Я не могу предсказать направление обсуждений, но одним из самых вероятных и желательных результатов будет определение места и даты саммита по формуле мира на уровне глав государств и правительств", – сказал он.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча в Джидде стала для Украины "прорывом".

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