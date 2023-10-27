У переговорах на Мальті візьмуть участь вже 70 країн, у Джидді було 43 – Офіс президента

У переговорах про закінчення війни, що відбудуться 28 та 29 жовтня на Мальті, візьмуть участь представники 70 країн. На попередній зустрічі в аналогічному форматі в Джидді були представники 43 держав, сказав радник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

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Жовква заявив агентству, що на Мальту приїдуть радники з національної безпеки та представники міністерств закордонних справ із 70 країн, щоб обговорити план мирного врегулювання із 10 пунктів (формулу миру) президента Володимира Зеленського як основу для переговорів про закінчення війни.

Представників країни-агресора на переговори не запрошено.

Жовква також відкинув припущення, що у підтримці Києва союзниками "з'являються тріщини".

Радник нагадав, що у серпні на попередній раунд переговорів, що відбувся у Джидді, приїхали 43 представники країн.

"Ви бачите, що кількість країн зростає порівняно з Джиддою, і дуже важливо, що будуть представники країн усіх континентів", – сказав він.

Жовква відмовився назвати країни, які візьмуть участь у переговорах, заявивши, що це дасть можливість Москві "лобіювати їх відмову від приїзду". На запитання, чи надішле свого емісара Пекін, він відповів, що Україна "працює з багатьма країнами, включаючи Китай".

Жовква підтвердив, що Київ, як і раніше, має намір скликати Глобальний саміт миру цього року.

"Я не можу передбачити напрямок обговорень, але одним із найімовірніших і бажаних результатів буде визначення місця та дати саміту за формулою миру на рівні глав держав та урядів", – сказав він.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч у Джидді стала для України "проривом".

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