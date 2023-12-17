В переговорах в Сенате США по помощи Украине есть "определенный прогресс" – Bloomberg

Bloomberg: В Сенате США есть "определенный прогресс" в переговорах, от результата которых зависит военная помощь Украине и Израилю

Сенат США (Фото - EPA)

В переговорах по теме усиления безопасности границ США, которую республиканцы сделали условием выделения военной помощи Украине и Израилю, есть "определенный прогресс", пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения сенаторов.

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"Вчера я разговаривал с несколькими ключевыми участниками переговоров, они чувствуют, что добились определенного прогресса", — сказал Fox News республиканский сенатор Джон Корнин. Он охарактеризовал переговоры как "очень деликатные и трудные".

Сенатор-демократ Джо Манчин в эфире CNN сказал, что переговоры "движутся очень позитивно".

Среди обсуждаемых предложений – расширение полномочий президента по депортации мигрантов в том случае, если незаконных пересечений границы станет больше определенного числа.

Ключевым моментом переговоров является право на убежище, которым, по словам сторонников ужесточения пограничного режима, злоупотребляют экономические мигранты при въезде в США.

Республиканец Линдси Грэм заявил NBC, что на переговорах "есть прогресс по вопросу предоставления убежища", однако он не ожидает, что все удастся согласовать до 31 декабря.

"Это произойдет уже в следующем году", – сказал он.

Республиканская партия поставила условием голосования за выделение помощи Украине и Израилю включение в законопроект электорально важных для нее пунктов об усилении пограничного режима с Мексикой.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским 13 декабря заявил о готовности договориться с республиканцами ради разблокирования помощи Украине.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

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