У переговорах у Сенаті США щодо України є "певний прогрес" – Bloomberg

Bloomberg: У Сенаті США є "певний прогрес" у переговорах, від результату яких залежить військова допомога Україні та Ізраїлю

Сенат США (Фото - EPA)

У переговорах щодо посилення безпеки кордонів США, яку республіканці зробили умовою виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, є "певний прогрес", пише Bloomberg з посиланням на повідомлення сенаторів.

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"Вчора я розмовляв з кількома ключовими учасниками переговорів, вони відчувають, що досягли певного прогресу", – сказав Fox News республіканський сенатор Джон Корнін. Він охарактеризував переговори як "дуже делікатні та важкі".

Сенатор-демократ Джо Манчін в ефірі CNN сказав, що переговори "рухаються дуже позитивно".

Серед пропозицій, що обговорюються, – розширення повноважень президента щодо депортації мігрантів у тому випадку, якщо незаконних перетинів кордону стане більше певної кількості.

Ключовим моментом переговорів є право на притулок, яким, за словами прихильників посилення прикордонного режиму, зловживають економічні мігранти під час в'їзду до США.

Республіканець Ліндсі Грем заявив NBC, що на переговорах "є прогрес щодо надання притулку", проте він не очікує, що все вдасться узгодити до 31 грудня.

"Це станеться вже наступного року", – сказав він.

Республіканська партія поставила умовою голосування за надання допомоги Україні та Ізраїлю включення до законопроєкту електорально важливих для неї пунктів щодо посилення прикордонного режиму з Мексикою.

Президент США Джо Байден під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським 13 грудня заявив про готовність домовитися з республіканцями заради розблокування допомоги Україні.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

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