В полиции Эстонии заявили, что ФСБ преследовала и избивала украинцев на общей границе

Флаг Эстонии (Фото: TOMS KALNINS/EPA)

В полиции безопасности Эстонии утверждают, что сотрудники российской ФСБ неоднократно преследовали, травили и избивали украинцев на совместной с РФ границе. Об этом сообщает Postimees, ссылаясь на ежегодник правоохранительного органа.

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Правоохранители отмечают, что на автомобильных пунктах пересечения границы России с Эстонией Куничина-Гор и Шумилкино усилились притеснения украинцев.

Обычные украинцы описывали, как у них расспрашивали личную информацию, просили заполнять анкеты, осматривали средства связи, изымали их данные и избивали, чтобы получить нужные ответы на вопросы, рассказали в эстонской полиции.

По данным работников органа, ФСБ также осуществляла видеозапись полученных показаний, которые впоследствии можно было использовать для компрометации украинцев.

Правоохранители отметили, что украинцев, пересекавших границу, помещали в изоляторы для временного пребывания, якобы из-за нарушений, где проводили проверки на детекторе лжи.

В последнее время российские спецслужбы стали чаще преследовать выходцев из Эстонии и других стран Евросоюза на пограничных пунктах, в частности, используя физическое насилие, рассказали правоохранители.

В то же время, как добавили в органе, информации о применении силы в отношении эстонцев нет, однако посещавшие Россию сообщали и о других методах, описанных украинцами при пересечении границы.

29 ноября 2023 года глава МИД Эстонии допустил закрытие границы с Россией после того, как на аналогичный шаг пошла Финляндия.

16 января 2024 года премьер Эстонии Каллас сказала, что в Москве считают Эстонию, Латвию и Литву наиболее уязвимой частью НАТО, и призывает Европу готовиться к угрозе со стороны РФ.

19 января министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы.

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