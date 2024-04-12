У поліції Естонії заявили, що ФСБ Росії переслідувала та била українців на спільному кордоні

Прапор Естонії (Фото: TOMS KALNINS/EPA)

У поліції безпеки Естонії стверджують, що співробітники російської ФСБ неодноразово переслідували, цькували та били українців на спільному з РФ кордоні. Про це повідомляє Postimees, посилаючись на щорічник правоохоронного органу.

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Правоохоронці зазначають, що на автомобільних пунктах перетину кордону Росії з Естонією Кунічіна-Гор та Шумілкіно посилилися утиски українців.

Пересічні українці описували, як в них розпитували особисту інформацію, просили заповнювати анкети, оглядали засоби зв'язку, вилучали їхні дані та били, щоб отримати потрібні відповіді на запитання, розповіли в естонській поліції.

За даними працівників органу, ФСБ також здійснювала відеозапис отриманих свідчень, які згодом можна було б використати для компрометації українців.

Правоохоронці зауважили, що українців, які перетинали кордон, поміщали в ізолятори для тимчасового перебування, нібито через порушення, де проводили перевірки на детекторі брехні.

Останнім часом російські спецслужбовці почали частіше переслідувати вихідців з Естонії та інших країн Євросоюзу на прикордонних пунктах, зокрема, використовуючи фізичне насильство, розповіли правоохоронці.

Водночас, як додали в органі, інформації про застосування сили щодо естонців немає, проте ті, хто відвідували Росію, повідомляли й про інші методи, описані українцями під час перетину кордону.

29 листопада 2023 року глава МЗС Естонії допустив закриття кордону з Росією після того, як на аналогічний крок пішла Фінляндія.

16 січня 2024-го прем'єрка Естонії Каллас сказала, що у Москві вважають Естонію, Латвію та Литву найбільш уразливою частиною НАТО, й закликала Європу готуватись до загрози з боку РФ.

19 січня Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону.

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