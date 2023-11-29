Естонія у разі чого готова закрити кордон з Росією – голова МЗС країни
Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 29 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна допустив закриття кордону з Росією після того, як на аналогічний крок пішла Фінляндія. Про це повідомило видання Postimees.
За даними журналістів, голова естонського МЗС підтвердив, що країна готова закрити кордон із Росією, "якщо це знадобиться".
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"Ми це обговоримо, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії. Це може статися. Ця ситуація [на кордоні Фінляндії з Росією] не є звичайним прикладом міграції", – додав він.
14 листопада прикордонники Фінляндії повідомили, що Росія почала масово пропускати до кордону біженців із Близького Сходу, які не мають документів для в'їзду в країну.
22 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про намір закрити всі прикордонні КПП, окрім найпівнічнішого "Райя-Йоосепі".
- У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.
- 19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.
- 28 листопада Орпо заявив, що країна закриє весь свій кордон з Росією через занепокоєння щодо міграції.
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