Естонія у разі чого готова закрити кордон з Росією – голова МЗС країни

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 29 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна допустив закриття кордону з Росією

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Фото: ЕРА, YANNIS KOLESIDIS)

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 29 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна допустив закриття кордону з Росією після того, як на аналогічний крок пішла Фінляндія. Про це повідомило видання Postimees.

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За даними журналістів, голова естонського МЗС підтвердив, що країна готова закрити кордон із Росією, "якщо це знадобиться".

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"Ми це обговоримо, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії. Це може статися. Ця ситуація [на кордоні Фінляндії з Росією] не є звичайним прикладом міграції", – додав він.

14 листопада прикордонники Фінляндії повідомили, що Росія почала масово пропускати до кордону біженців із Близького Сходу, які не мають документів для в'їзду в країну.

22 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про намір закрити всі прикордонні КПП, окрім найпівнічнішого "Райя-Йоосепі".

У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.

19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

28 листопада Орпо заявив, що країна закриє весь свій кордон з Росією через занепокоєння щодо міграції.

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