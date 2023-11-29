Эстония в случае чего готова закрыть границу с Россией – глава МИД страны

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна допустил закрытие границы с Россией

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Фото: ЕРА, YANNIS KOLESIDIS)

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 29 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна допустил закрытие границы с Россией после того, как на аналогичный шаг пошла Финляндия. Об этом сообщило издание Postimees.

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По данным журналистов, глава эстонского МИД подтвердил, что страна готова закрыть границу с Россией, "если это понадобится".

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"Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии. Это может произойти. Эта ситуация [на границе Финляндии с Россией] не является обычным примером миграции", – добавил он.

14 ноября пограничники Финляндии сообщили, что Россия начала массово пропускать к границе беженцев с Ближнего Востока, не имеющих документов для въезда в страну.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о намерении закрыть все пограничные КПП, кроме самого северного "Райя-Йоосепи".

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии из соображений национальной безопасности заблокировало три запланированных соглашения с недвижимостью с участием российских покупателей.

28 ноября Орпо заявил, что страна закроет всю свою границу с Россией из-за беспокойства по поводу миграции.

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