В Польше хотят от президента, чтобы он донес Трампу настоящие цели Путина в Украине

Новый президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в США, где встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, должен ясно обозначить фактические цели российского диктатора Владимира Путина в Украине. Об этом в обращении к главе государства заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, передает общественный вещатель Польское Радио.

Чиновник подчеркнул, что для правительства Польши ключевым является предстоящее выступление Навроцкого в Штатах. В обращении Сикорский напомнил, что в ближайшие дни они с Навроцким будут находиться в США: министр встретится с государственным секретарем Марко Рубио, президент – с американским коллегой Трампом в Белом доме.

"Совет министров принял позицию, чтобы президент точно знал, чего придерживаться в разговорах. Для нас самое важное — обозначить реальную стратегию Путина в Украине и выступить против любых сокращений присутствия американских войск в Польше и Европе", – подчеркнул Сикорский.

Также он отметил, что руководитель Польши должен добиваться справедливого мира.

По словам главы МИД, польский президент получил от его ведомства "пространные аналитические материалы", и выразил надежду на успех переговоров в Вашингтоне.

Визит Навроцкого в США, запланированный на 3 сентября, станет его первой зарубежной поездкой на посту президента. Основными темами переговоров в Белом доме будут военная и энергетическая безопасность Польши. При этом польский президент планирует подчеркнуть, что России и Путину нельзя доверять.