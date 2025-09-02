У Польщі хочуть від президента, щоб він доніс Трампу справжні цілі Путіна в Україні

Радослав Сікорський Wiktor Dabkowski EPA

Новий президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до США, де зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом, повинен ясно означити фактичні цілі російського диктатора Володимира Путіна в України. Про це у зверненні до глави держави заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає суспільний мовник Польське Радіо.

Чиновник підкреслив, що для уряду Польщі ключовим є майбутній виступ Навроцького у Штатах. У зверненні Сікорський нагадав, що найближчими днями вони з Навроцьким перебуватимуть у США: міністр зустрінеться з державним секретарем Марко Рубіо, президент – з американським колегою Трампом у Білому домі.

"Рада міністрів прийняла позицію, щоб президент точно знав, чого дотримуватися в розмовах. Для нас найважливіше – окреслити реальну стратегію Путіна в Україні й виступити проти будь-яких скорочень присутності американських військ у Польщі та Європі", – наголосив Сікорський.

Також він зазначив, що керівник Польщі має добиватися справедливого миру.

За словами глави МЗС, польський президент отримав від його відомства "розлогі аналітичні матеріали", й висловив сподівання на успіх переговорів у Вашингтоні.

Візит Навроцького до США, запланований на 3 вересня, стане його першою закордонною поїздкою на посаді президента. Основними темами перемовин у Білому домі будуть військова й енергетична безпека Польщі. Разом з тим, польський президент планує підкреслити, що Росії та Путіну не можна довіряти.