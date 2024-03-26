В Польше предлагают создать "протокол разногласий" с Украиной

Министерство иностранных дел Польши (Фото: МИД Польши)

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что во время встречи польского и украинского правительств, в четверг 28 марта, страны должны подписать протокол разногласий. Об этом сообщает PAP.

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Во время встречи в Варшаве будут доминировать военные и экономические вопросы, однако страны должны записать некоторые разногласия, которые отличают два правительства, отметил заместитель главы МИД.

"Будут доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности, сельского хозяйства и решение тех вопросов, которые все еще остаются актуальными", – сказал он.

По словам чиновника, на встрече также будут обсуждаться вступление Украины в Европейский Союз.

"Вопрос, который, по моему мнению, уже должен быть обсужден – это вопрос вступления. Потому что Украина уже находится на продвинутом этапе переговоров, и мы готовы помочь Украине в этом", – подчеркнул он.

Ошибка предыдущего правительства – мнение, что в отношениях Польши и Украины нет противоречий, утверждает заместитель главы МИД.

"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что оно обманывало польских женщин, поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией", – сказал чиновник.

По его убеждению, отношения с Украиной должны основываться на конкретных действиях, ведь важно, чтобы "произошла оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры". "То, чего не было во время правления ПиС", отметил заместитель главы МИД.

"Ассертивность означает, что там, где мы не согласны с определенными вопросами, мы четко, с уважением скажем об этом нашему партнеру", - разъяснил он.

Заместитель главы МИД сказал, что во время встречи также нужно решить "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной.

"Они не являются важнейшими сегодня, но они также позволяют нам разрядить атмосферу по многим вопросам", – отметил заместитель главы МИД.

Как пишет издание, детали встречи в Варшаве еще неизвестны, многие вопросы держат в тайне из соображений безопасности.