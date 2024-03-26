У Польщі пропонують створити "протокол розбіжностей" з Україною

Міністерство закордонних справ Польщі (Фото: МЗС Польщі)

Заступник очільника Міністерства закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що під час зустрічі польського та українського урядів, у четвер 28 березня, країни мають підписати протокол розбіжностей. Про це повідомляє PAP.

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Під час зустрічі у Варшаві домінуватимуть військові та економічні питання, проте країни мають записати деякі розбіжності, що відрізняють два уряди, зауважив заступник голови МЗС.

"Домінуватимуть питання озброєнь, економічні питання, зокрема сільського господарства та розв'язання тих питань, які все ще залишаються актуальними", – сказав він.

За словами урядовця, на зустрічі також обговорюватимуть вступ України до Європейського Союзу.

"Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені – це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому", – наголосив він.

Помилка попереднього уряду – думка, що у відносинах Польщі та України немає жодних суперечностей, стверджує заступник очільника МЗС.

"Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював польських жінок, поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією", – сказав урядовець.

На його переконання, відносини з Україною мають ґрунтуватися на конкретних діях, адже важливо, щоб "відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори". "Те, чого не було під час правління ПіС", зауважив заступник голови МЗС.

"Асертивність означає, що там, де ми не погоджуємося з певними питаннями, ми чітко, з повагою скажемо про це нашому партнеру", – пояснив він.

Заступник очільника МЗС сказав, що під час зустрічі також треба вирішити "певні історичні питання" між Польщею та Україною.

"Вони не є найважливішими сьогодні, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях", – зауважив заступник очільника МЗС.

Як пише видання, деталі зустрічі у Варшаві ще невідомі, багато питань тримають у таємниці з міркувань безпеки.