В Польше заявили, что Россия вербует людей через посредников для диверсий в Европе

Чеслав Мрочек (Фото: facebook.com/CzeslawMroczek)

Россия не отправляет в Европу своих подготовленных людей для диверсий, а вербует разных людей для каждой операции, обещая им вознаграждение. Для этих целей Кремль использует посредников, заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в эфире RMF FM.

"Важно то, что в случае поджогов в Польше виден способ действия российских служб. Они не отправляют сюда людей, прошедших обучение в своих центрах, своих граждан, а за деньги нанимают людей для конкретных действий", – пояснил Мрочек.

В частности, так произошло и с 27-летним колумбийцем, которого подозревают в двух поджогах строительных складов в Варшаве в 2024 году. Хотя он и был нанят российскими спецслужбами, был еще и посредник, организовавший его деятельность в Польше.

По словам польского замминистра, колумбиец въехал в Шенгенскую зону через Испанию, а затем направился дальше на восток. Это, в том числе, касается вопроса проблемы миграции.

29 июля в Польше сообщили о том, что задержали 32 человек, которых подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. По словам польского замминистра, этот "явный успех" стал возможен благодаря международному сотрудничеству

"В данном случае мы имели дело с сотрудничеством польских, чешских, литовских и румынских спецслужб, поэтому эффективно противодействовать этим актам саботажа и подрывной деятельности без международного сотрудничества невозможно", – сказал он.