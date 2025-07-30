У Польщі заявили, що Росія вербує людей через посередників для диверсій у Європі

Чеслав Мрочок (Фото: facebook.com/CzeslawMroczek)

Росія не відправляє в Європу своїх підготовлених людей для диверсій, а вербує різних людей для кожної операції, обіцяючи їм винагороду. Для цих цілей Кремль використовує посередників, заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек в ефірі RMF FM.

"Важливим є те, що у випадку підпалів у Польщі видно спосіб дії російських служб. Вони не відправляють сюди людей, які пройшли навчання у своїх центрах, своїх громадян, а за гроші наймають людей для конкретних дій", – пояснив Мрочек.

Зокрема, так сталося і з 27-річним колумбійцем, якого підозрюють у двох підпалах будівельних складів у Варшаві 2024 року. Хоча він і був найнятий російськими спецслужбами, був ще й посередник, який організував його діяльність у Польщі.

За словами польського заступника міністра, колумбієць в'їхав до Шенгенської зони через Іспанію, а потім попрямував далі на схід. Це, зокрема, стосується питання проблеми міграції.

29 липня в Польщі повідомили про те, що затримали 32 осіб, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою. За словами польського заступника міністра, це "явний успіх", що став можливим завдяки міжнародній співпраці

"У цьому випадку ми мали справу зі співпрацею польських, чеських, литовських і румунських спецслужб, тому ефективно протидіяти цим актам саботажу і підривної діяльності без міжнародного співробітництва неможливо", – сказав він.