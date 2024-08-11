В понедельник не будут выключать свет, призывают не пользоваться мощными приборами вечером

Укрэнерго призвало людей потреблять электроэнергию экономно на протяжении всех суток

Иллюстративное фото: Depositphotos

В понедельник, 12 августа, не запланированы графики отключения света, мощными электроприборами просят не пользоваться с 18:00 до 22:00. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется, что 12 августа не будет ограничено потребление электричества.

Если ситуация изменится, то об этом обещают сообщить дополнительно.

Укрэнерго призвало людей потреблять электроэнергию экономно на протяжении всех суток.

Также компания призвала не включать мощные электроприборы с 18:00 до 22:00.

Отмена графиков отключений электричества началась 30 июля – и ограничения не применялись десять дней подряд. 8 августа из-за российских атак и повышения температуры Укрэнерго сообщило о введении отключений для бизнеса – они продолжались с 17:00 до 22:00. В последующие дни ограничений снова не было.

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