У понеділок не будуть вимикати світло – закликають не користуватися потужними приладами ввечері

Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 12 серпня, не заплановані графіки відключення світла, потужними електроприладами закликають не користуватися з 18:00 до 22:00. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Анонсується, що 12 серпня не буде обмеження споживання електрики.

Якщо ситуація зміниться, то про це обіцяють повідомити додатково.

Укренерго закликало людей споживати електроенергію ощадливо впродовж всієї доби.

Також компанія закликала не вмикати потужні електроприлади з 18:00 до 22:00.

Скасування графіків відключень електрики почалося 30 липня – й обмеження не застосовувалися десять днів поспіль. 8 серпня, через російські атаки та підвищення температури Укренерго повідомило про введення відключень для бізнесу – вони тривали з 17:00 до 22:00. У наступні дні обмежень знову не було.

Читайте також: Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня за двох умов – ДТЕК