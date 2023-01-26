В Праге 20 стран обсуждают создание трибунала для Путина
26.01.2023, 17:12
Сергей Лавров и Владимир Путин (Фото: EPA)
В Праге проходит встреча основной группы по созданию специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. В группу входят представители 20 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Сегодня Украина собрала в Праге представителей 20 стран на заседание основной группы по созданию специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Внимание сосредоточено на способах отправления правосудия", – написал он.
Кулеба поблагодарил своего чешского коллегу Яна Липавского за организацию заседания.
- 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
- К созданию спецтрибунала призвали МИД Эстонии, Латвии, Литвы, а также Германии.
- 19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.
- 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание в Гааге трибунала для Путина и Лукашенко.
Читайте также: Разбор | "Идет соревнование – кто будет наказывать Путина". Как и когда руководство РФ окажется на скамье подсудимых
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии