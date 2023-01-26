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В Праге 20 стран обсуждают создание трибунала для Путина

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 17:12
В Праге 20 стран обсуждают создание трибунала для Путина - Фото
Сергей Лавров и Владимир Путин (Фото: EPA)

В Праге проходит встреча основной группы по созданию специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. В группу входят представители 20 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сегодня Украина собрала в Праге представителей 20 стран на заседание основной группы по созданию специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Внимание сосредоточено на способах отправления правосудия", – написал он.

Кулеба поблагодарил своего чешского коллегу Яна Липавского за организацию заседания.

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Вадим Ребрина
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