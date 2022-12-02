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В Праге предлагают обесточить дипломатов РФ. Резников: Пусть попробуют свое же лекарство

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 17:34
В Праге предлагают обесточить дипломатов РФ. Резников: Пусть попробуют свое же лекарство - Фото
Посольство РФ в Чехии (Фото - twitter.com_AmbRusCz)

Инициированная проектом "Подарок для Путина" петиция об отключении от электроэнергии посольства России в Праге набрала более 10 000 подписей. Министр обороны Алексей Резников оценил инициативу – заявил, что пришло время террористическому государству попробовать собственное лекарство.

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Петиция была опубликована 29 ноября. В ней говорится, что уже несколько недель украинские города и села подвергаются беспрецедентным ракетным обстрелам со стороны России. Целями россиян в основном являются объекты энергоснабжения, подачи тепла и воды.

"Россия, видимо, решила разбить Украину тьмой и холодом. Просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать их же лекарство на вкус", – сказано в петиции с призывом отключить от газа, воды и электричества здания дипломатов РФ в Праге.

На инициативу отреагировал Резников: "Приятно видеть, что петиция уже набрала 10 000+ голосов. Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире".

Министр обороны заявил, что "пришло время террористическому государству попробовать собственное лекарство, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины".

Проект "Подарок для Путина" направлен на поддержку Украины, с его помощью Чехия стала первой страной, где люди купили танк для ВСУ. Подробнее об этой истории читайте в материале LIGA.net.

Оксана Житнюк
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Алексей Резников чехия прага петиция электроэнергия
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