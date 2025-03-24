В Приморском крае России разбился штурмовик Су-25, летчик выжил
В понедельник, 24 марта, на территории Приморского края России разбился штурмовик Су-25. Об этом сообщило Министерство обороны государства-агрессора.
По данным российского ведомства, военный самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.
Летчик выжил, ему удалось катапультироваться. Угрозы жизни и здоровью пилота якобы нет, добавили в Минобороны РФ.
Российский пропагандистский ресурс Интерфакс пишет, что летчика уже нашла поисково-спасательная группа.
Предварительная причина аварии – техническая неисправность самолета.
Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
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