В Приморском крае России разбился штурмовик Су-25, летчик выжил

Cу-25 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В понедельник, 24 марта, на территории Приморского края России разбился штурмовик Су-25. Об этом сообщило Министерство обороны государства-агрессора.

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По данным российского ведомства, военный самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Летчик выжил, ему удалось катапультироваться. Угрозы жизни и здоровью пилота якобы нет, добавили в Минобороны РФ.

Российский пропагандистский ресурс Интерфакс пишет, что летчика уже нашла поисково-спасательная группа.

Предварительная причина аварии – техническая неисправность самолета.

Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.