У Приморському краї Росії розбився штурмовик Су-25, льотчик вижив

Cу-25 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У понеділок, 24 березня, на території Приморського краю Росії розбився штурмовик Су-25. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресорки.

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За даними російського відомства, військовий літак зазнав катастрофи при виконанні планового навчально-тренувального польоту.

"Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", – йдеться у повідомленні.

Льотчик вижив, йому вдалося катапультувалися. Загрози життю та здоров'ю пілота нібито немає, додали в Міноборони РФ.

Російський пропагандистський ресурс Інтерфакс пише, що льотчика вже знайшла пошуково-рятувальна група.

Попередня причина аварії – технічна несправність літака.

Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.