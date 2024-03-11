В прошлом году 1274 уклониста получили судебные приговоры – статистика с 2014 года

С 2014 года до конца 2023-го украинцы получили 3746 приговоров за уклонение от военной службы

Военный билет (Иллюстративное фото)

В 2023 году украинцы получили 1274 приговора по судебным делам об уклонении от военной службы. Это – треть всех идентичных приговоров с 2014 года, выяснил цифровой сервис анализа государственных данных OpendataBot.

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С начала первого российского вторжения в Украину в 2014 году до конца 2023 года украинцы получили 3746 приговоров за уклонение от военной службы.

Первый пик наказаний произошел в 2015 году с началом российской агрессии на украинском Донбассе: тогда было вынесено 1596 приговоров.

Далее их количество постепенно спадало, достигнув восьми доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год после полномасштабного вторжения таких дел увеличилось в 25 раз – до 220 приговоров.

Количество дел в прошлом году возросло в пять раз — до 1274 по сравнению с 2022-м, а 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

Ранее пресс-служба Нацполиции объясняла LIGA.net, кого суды считают уклонистами и как их наказывают.

Если суд признает человека виновным – он может сесть в тюрьму от трех до пяти лет.

Инфографика: OpendataBot

Список нововведений, предусмотренных новым мобилизационным законопроектом, можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

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