Торік 1274 ухилянтів отримали судові вироки – статистика з 2014 року

З 2014 року до кінця 2023-го українці загалом отримали 3746 вироків за ухилення від військової служби

Військовий квиток (Ілюстративне фото)

У 2023 році українці отримали 1274 вироки в судових справах про ухилення від військової служби. Це – третина від усіх ідентичних вироків з 2014 року, з'ясував цифровий сервіс аналізу державних даних OpendataBot.

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З початку першого російського вторгнення в Україну у 2014 році до кінця 2023 року українці загалом отримали 3746 вироків за ухилення від військової служби.

Перший пік покарань відбувся у 2015 році, з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1596 вироків.

Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік після повномасштабного вторгнення таких справ побільшало у 25 разів — до 220 вироків.

Кількість справ торік зросла у п'ять разів — до 1274, порівняно з 2022-м, а 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

Раніше пресслужба Нацполіції пояснювала LIGA.net, кого суди вважають ухилянтами і як їх карають.

Якщо суд визнає людину винною – вона може сісти в тюрму від трьох до п'яти років.

Інфографіка: OpendataBot

Список нововведень, передбачених новим мобілізаційним законопроєктом, можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

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