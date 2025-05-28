В психбольнице в Полтавской области людей удерживали против их воли: начато расследование
Психиатрическая больница в Полтавской области (Фото: Офис омбудсмена)

В Полтавской области 29 человек против их воли содержались в психбольнице. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что в коммунальном предприятии "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета были обнаружены "серьезные" нарушения прав человека.

В здании, где раньше применялось принудительное лечение, 29 пациентов рассказали, что их держат там без их согласия. У них забрали документы и телефоны, а также, по словам потерпевших, их привлекают к принудительному безвозмездному труду.

Лубинец сообщил, что его представитель в Полтавской области Владислав Носенко вызвал следственно-оперативную группу Нацполиции, представителей областной прокуратуры и руководство заведения. Открыто уголовное производство, продолжается расследование.

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