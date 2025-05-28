В психбольнице в Полтавской области людей удерживали против их воли: начато расследование

Психиатрическая больница в Полтавской области (Фото: Офис омбудсмена)

В Полтавской области 29 человек против их воли содержались в психбольнице. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что в коммунальном предприятии "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета были обнаружены "серьезные" нарушения прав человека.