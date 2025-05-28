У психлікарні на Полтавщині людей утримували проти їхньої волі: розпочато розслідування
У Полтавській області 29 людей проти їхньої волі утримували у психіатричному закладі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що у комунальному підприємстві "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради було виявлено "серйозні" порушення прав людини.
У будівлі, де раніше застосовували примусове лікування, 29 пацієнтів розповіли, що їх тримають там без їхньої згоди. У них забрали документи й телефони, а також, за словами потерпілих, їх залучають до примусової безоплатної праці.
Лубінець повідомив, що його представник у Полтавській області Владислав Носенко викликав слідчо-оперативну групу Нацполіції, представників обласної прокуратури та керівництво закладу. Наразі відкрито кримінальне провадження, триває розслідування.
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