У психлікарні на Полтавщині людей утримували проти їхньої волі: розпочато розслідування

Психіатрична лікарня на Полтавщині (Фото: Офіс омбудсмана)

У Полтавській області 29 людей проти їхньої волі утримували у психіатричному закладі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що у комунальному підприємстві "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради було виявлено "серйозні" порушення прав людини.