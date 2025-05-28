У психлікарні на Полтавщині людей утримували проти їхньої волі: розпочато розслідування
Психіатрична лікарня на Полтавщині (Фото: Офіс омбудсмана)

У Полтавській області 29 людей проти їхньої волі утримували у психіатричному закладі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що у комунальному підприємстві "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради було виявлено "серйозні" порушення прав людини.

У будівлі, де раніше застосовували примусове лікування, 29 пацієнтів розповіли, що їх тримають там без їхньої згоди. У них забрали документи й телефони, а також, за словами потерпілих, їх залучають до примусової безоплатної праці.

Лубінець повідомив, що його представник у Полтавській області Владислав Носенко викликав слідчо-оперативну групу Нацполіції, представників обласної прокуратури та керівництво закладу. Наразі відкрито кримінальне провадження, триває розслідування.

  • 29 травня 2024 року ДБР з'ясувало, що в Україні масово катували в'язнів. Вручено підозри посадовцям колонії у Полтавській області.
  • 27 серпня омбудсман Лубінець повідомив, що ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав 400 000 грн премії при звільненні.
  • 2 лютого 2025 року ДБР повідомило, що у колонії в Полтавській області діяла організована група, яка не лише катувала, а й убивала ув’язнених.
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