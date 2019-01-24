В ПЦУ перешли еще два прихода в Киевской области

Фото: orthodox.vinnica.ua

В Бориспольской епархии УПЦ МП еще два прихода перешли в единую Православную церковь Украины. Об этом сообщил митрополит Александр Драбинко в Facebook.

"Бориспольскую епархию РПЦ в Украине покинули два прихода. Поздравляю", - написал архиерей.

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15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софийском соборе Епифаний был избран митрополитом Киевским и Всея Украины, первым главой Православной церкви Украины.

6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

Ранее также сообщалось, что на сайте Вселенской патриархии ПЦУ внесли в список автокефальных церквей.