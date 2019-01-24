Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 13:52

В ПЦУ перешли еще два прихода в Киевской области

В ПЦУ перешли еще два прихода в Киевской области - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Еще два прихода УПЦ МП приняли решение о переходе в единую ПЦУ

Реклама
Реклама

В Бориспольской епархии УПЦ МП еще два прихода перешли в единую Православную церковь Украины. Об этом сообщил митрополит Александр Драбинко в Facebook.

"Бориспольскую епархию РПЦ в Украине покинули два прихода. Поздравляю", - написал архиерей.

Реклама

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софийском соборе Епифаний был избран митрополитом Киевским и Всея Украины, первым главой Православной церкви Украины.

6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России. 

Ранее также сообщалось, что на сайте Вселенской патриархии ПЦУ внесли в список автокефальных церквей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пцу, упц мп, переход в пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 