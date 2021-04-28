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В Раде хотят голосовать законопроект о шокерах для полиции, игнорируя комитет – депутат

28.04.2021, 21:49
В Раде хотят голосовать законопроект о шокерах для полиции, игнорируя комитет – депутат - Фото
Скриншот с видео

В Верховной Раде хотят вынести на голосование законопроект №4375 о расширении полномочий полиции в применении электрошокера, несмотря на то, что комитет по правоохранительной деятельности принял решение отправить проект автору на доработку. Об этом в Facebook сообщила член комитета, депутат Александра Устинова.

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По ее словам, законопроект будут голосовать завтра на внеочередном заседании.

"Законопроект провалили на комитете и отправили на доработку автору. Но впервые! за время работы комитета этого созыва – законопроект не возвращают автору, а выносят в зал, как будто для отклонения, а на самом деле хотят протащить и собирают под это голоса", – написала Устинова.

Она отмечает, что впервые после решения комитета об отправке автору "на доработку" законопроект не "хоронят", а выносят в зал. "Мало того – без выводов других сопроводительных комитетов", – говорит Устинова.

По ее мнению, МВД и его глава Арсен Аваков готовятся к массовым протестам, так как законопроектом предлагается разрешить применение полицейскими шокеров в том числе при "задержании лица, которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому".

"И это при том, что 64% украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней, а значит имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Такое использование шокера полицейским может стать для них смертельным", – считает депутат.

По ее информации, шокеры уже закуплены. "На 33 млн, 200 штук (вместе с комплектом батарей итд) по 65 тыс/шт", – написала Устинова.

11 ноября 2020-го Кабмин предложил расширить права полицейских на применение электрошокера. Предлагается разрешить применение электрошокеров для задержания лиц, которые совершили административное или уголовное правонарушение и при этом оказывают физическое противодействие полицейским.

Сейчас, по закону о полиции, разрешено применение электрошокеров контактного и дистанционного действия в случаях нападения на правоохранителей или других граждан, которые находятся под охраной. Их также можно использовать против животных, которые нападают на полицейских.

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Вадим Ребрина
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электрошокер полиция арсен аваков Александра Устинова
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