В Раде хотят временно не наказывать по 4 статьям о коррупции. Но надо возместить ущерб

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 7333, которым предлагается на время военного положения отменить ответственность по ряду коррупционных статей, если фигурант дела возместит ущерб в полном объеме. Текст законопроекта опубликовала Лига Закон.

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В документе предлагается дополнить статью 45 Уголовного кодекса о действенном раскаянии.

Предлагается освобождать фигуранта дела от уголовной ответственности, если до вынесения приговора в период действия военного положения он полностью возместил ущерб. Еще одно условие – фигурант должен привлекаться к ответственности по указанным статьям впервые.

Предлагаемая норма касается четырех коррупционных статей: о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191); легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364); служебной небрежности (ст. 367).

Инициаторы законопроекта – Сергей Ионушас, Александр Бакумов, Николай Галушко (все – Слуга народа), Сергей Алексеев, София Федина (оба – из Евросолидарности).

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин опасается, что этот законопроект в случае принятия позволит топ-коррупционерам избежать наказания, заплатив лишь часть украденного.

"Например, сейчас по делу Привата зафиксировано $250 млн убытков, однако реально украдено свыше $5 млрд (почему – тема другой дискуссии и результат многочисленных препятствий при проведении экспертизы)", – написал он.

По мнению Шабунина, если бы целью законопроекта было реальное наполнение бюджета за счет коррупционеров, то возмещение ущерба должно было бы быть большим – например, в тройном размере от установленного ущерба.

Марк Сировой

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