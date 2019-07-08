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08.07.2019, 14:18

В Раде хотят законодательно запретить проведение телемостов с РФ

В Раде хотят законодательно запретить проведение телемостов с РФ - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Андрея Парубия, законопроект будет рассмотрен депутатами в четверг

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики подготовит законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между телеканалом NewsOne и Россия 24. Об этом на брифинге сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и страной-агрессором Россией", - сказал Парубий.

По его словам, законопроект будет рассмотрен депутатами в четверг. Парубий выразил надежду, что все депутаты будут на своих местах в зале парламента.

12 июля подконтрольный куму президента РФ Виктору Медведчуку канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря".

Президенту РФ Владимиру Путину Зеленский предложил провести встречу в расширенном за счет США и Британии нормандском формате. В Кремле заявили, что рассмотрят это предложение.

СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями государства-агрессора.

 

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, виктор медведчук, телемост
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