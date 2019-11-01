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В Раде ответили конгрессменам США насчет "батальона Азов": письмо

В Раде ответили конгрессменам США насчет "батальона Азов": письмо - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.11.2019, 07:18

Нардепы коротко рассказали законодателям США историю отдельного отряда спецназа Азов - в/ч 3057 восточного оперативно-территориального объединения НГУ

Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группой белых супрематистов" - тяжелая ноша на совести некоторых конгрессменов США, которая "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, защищающих страну от оккупантов". Так пишут в ответе (PDF) американским коллегам, поставившим подписи под обращением к Госдепу о признании подразделения "террористическим", 39 нардепов Рады.

Парламентарии подчеркивают: в условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными.

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Они заявили, что в письме конгрессменов и в открытых источниках не нашли подтверждений причастности Азова к терактам в Новой Зеландии, к вербовке американских граждан или к другим преступлениям, о которых пишут госсекретарю США.

Нардепы призвали коллег к сдержанности, беспристрастности, открытости и искренности при рассмотрении сложившейся ситуации, а также посоветовали более скрупулезно исследовать тему, прежде чем делать громкие заявления.

В Раде обещают обратиться во все правоохранительные органы Украины с просьбой тщательно расследовать указанные в письме предположения - с последующим обнародованием результатов.

Среди подписантов — Богдан Яременко, Ирина Венедиктова, Елизавета Богуцкая, Галина Третьякова, Александр Завитневич, Александр ТкаченкоЯрослав Юрчишин, Сергей Соболев, Андрей Кожемякин, а также Валентин Наливайченко с Юлией Тимошенко.

  • Справка. В середине октября 2019-го 40 конгрессменов-демократов подписали обращение к Госдепу с требованием внести Азов в список иностранных террористических организаций. В в/ч 3057 ответили, обвинив подписантов в информатаке на Украину и назвав "полной чушью" слова о том, что крайстчерчский убийца якобы тренировался в Азове (в его "манифесте" этого нет, хотя конгрессмены об этом прямо пишут, - ред.).
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обращение полк азов
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