В Раде подняли флаг Чехии в ответ на снятие флага Украины с парламента в Праге

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поднял в парламенте флаг Чешской Республики – в знак благодарности чешскому народу за поддержку Украины. Этот жест стал ответом на действия новоизбранного главы чешской Палаты депутатов Томио Окамуры от ультраправой партии SPD (Свобода и прямая демократия), который накануне приказал снять с парламентского здания флаг Украины.

"Хочу, чтобы мы всегда помнили о преступной роли Москвы в разделе Чехословакии в 1938-м и об утопленной ею же в крови Пражской весне уже в 1968-м. Потому что, как сказал первый президент современной Чешской Республики Вацлав Гавел: "Россия, конечно, до сих пор не знает, где ее границы". Он в свое время предупреждал: "Россия возобновит те из своих традиций, которые являются для нее исторически типичными, – это имперская традиция расширения в направлениях и на территории, которые ей, по сути, не принадлежат". Давайте помнить эти слова великого Гавела. И будем ответственными: за слова, за поступки, и за будущее", – написал Стефанчук в Facebook.

Томио Окамура, возглавляющий антиукраинскую партию, лично держал лестницу во время снятия украинского флага, который висел на здании чешской Палаты депутатов с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го как символ солидарности с Украиной.

Предшественница Окамуры на посту Маркета Пекарова Адамова назвала шаг со снятием флага "позорным жестом" как в отношении Украины, так и в отношении ценностей, которые разделяет Чехия. Ряд лидеров партий, бывших у власти до выборов, осудили решение нового спикера, назвав его актом, который подрывает солидарность и прозападную ориентацию страны.