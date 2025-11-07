У Раді підняли прапор Чехії у відповідь на зняття прапора України з парламенту в Празі

Фото: пресслужба Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підняв у парламенті прапор Чеської Республіки – на знак вдячності чеському народу за підтримку України. Цей жест став відповіддю на дії новообраного голови чеської Палати депутатів Томіо Окамури від ультраправої партії SPD (Свобода і пряма демократія), який напередодні наказав зняти з парламентської будівлі прапор України.

"Хочу, щоб ми завжди пам'ятали про злочинну роль Москви в розділі Чехословаччини у 1938-му та про втоплену нею ж у крові Празьку весну вже в 1968-му. Бо, як сказав перший президент сучасної Чеської Республіки Вацлав Гавел: "Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони". Він свого часу попереджав: "Росія поновить ті зі своїх традицій, які є для неї історично типовими, – це імперська традиція розширення в напрямах і на терени, які їй, по суті, не належать". Пам’ятаймо ці слова великого Гавела. І будьмо відповідальними: за слова, за вчинки і за майбутнє", – написав Стефанчук у Facebook.

Томіо Окамура, який очолює антиукраїнську партію, особисто тримав драбину під час зняття українського стяга, що висів на будівлі чеської Палати депутатів з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го як символ солідарності з Україною.

Попередниця Окамури на посаді Маркета Пекарова Адамова назвала крок зі зняттям прапора "ганебним жестом" як щодо України, так і стосовно цінностей, які поділяє Чехія. Низка лідерів партій, що були при владі до виборів, засудили рішення нового спікера, назвавши його актом, який підриває солідарність і прозахідну орієнтацію країни.