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В Раде появилось два новых нардепа от фракции Слуга народа — это юрист и финансист

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 16:18
В Раде появилось два новых нардепа от фракции Слуга народа — это юрист и финансист - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В Верховной Раде появилось два новых народных депутата от фракции Слуга народа, которые заменили Андрея Костина, ставшего генпрокурором и Ольгу Совгирю, которую выбрали судьей Конституционного суда. Об этом сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук. 

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По ее словам, места Костина и Совгири в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в Раду от Слуги народа. На заседании 30 августа присягу нардепа приняли Александр Васюк и Валентина Короленко. 

Палийчук заявила, что Васюк является юристом и общественным деятелем, который работал в команде СН еще на президентских и парламентских выборах. Она отметила, что он имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах, а в последнее время работает над расширением отношений Украины и США.

Короленко является юристом и финансистом, она также работала в команде Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах, у нее три высших образования и более 14 лет государственной службы, сказала представитель Слуги народа. 

Читайте также: Зеленский изменил состав СНБО – обновил генпрокурора и руководителя СБУ

Дмитрий Гриниченко
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верховная рада Слуга народа нардепы
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