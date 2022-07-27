Рада назначила Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда

Верховная Рада утвердила депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Решение о ее назначении получило 293 голоса. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

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Расклад голосов по парламентским фракциям:

До назначения нардеп от Слуги народа Совгиря была представителем Верховной Рады в КСУ.

Совгиря – доктор юридических наук, специализируется по конституционному праву. Работала профессором кафедры конституционного права юридического факультета КНУ им. Шевченко.

26 июля Еврокомиссия в ежегодном отчете о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС указала, что "Украина предприняла важные шаги в реализации соглашения", но отметила и слабую динамику на отдельных направлениях, в том числе в реформировании Конституционного суда.

Конституционный суд работает в неполном составе. Предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий подозревается в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ГБР.

29 декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, а 26 февраля 2021 года продлил указ об отстранении еще на месяц.

27 марта 2021 года президент упразднил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Три дня спустя Тупицкий и Касминин обжаловали указ в Верховном суде.

14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

В марте 2022 года журналисты заметили Тупицкого в Австрии, хотя официально он границу Украины не пересекал.

Сергей Бережной

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