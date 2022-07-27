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Рада назначила Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 14:11
Рада назначила Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда - Фото
Ольга Совгиря (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Верховная Рада утвердила депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Решение о ее назначении получило 293 голоса. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

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Расклад голосов по парламентским фракциям: 

Фото – скриншот из Telegram Железный нардеп

До назначения нардеп от Слуги народа Совгиря была представителем Верховной Рады в КСУ.

Совгиря –  доктор юридических наук, специализируется по конституционному праву. Работала профессором кафедры конституционного права юридического факультета КНУ им. Шевченко. 

26 июля Еврокомиссия в ежегодном отчете о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС указала, что "Украина предприняла важные шаги в реализации соглашения", но отметила и слабую динамику на отдельных направлениях, в том числе в реформировании Конституционного суда.

Конституционный суд работает в неполном составе. Предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий подозревается в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ГБР. 

Сергей Бережной
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верховная рада конституционный суд Ольга Совгиря
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