В Раде предлагают создать комиссию по мониторингу западной военной помощи: состав
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной специальной комиссии по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.
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Инициатор проекта №7563 — депутат Рустем Умеров.
Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.
По информации депутата Ярослава Железняка, предлагается следующий состав комиссии:
- Галайчук Вадим (СН)
- Забуранная Леся (СН)
- Мережко Александр (СН)
- Мысягин Юрий (СН)
- Михайлюк Галина(СН)
- Шуляк Елена (СН)
- Чернев Егор (СН)
- Чийгоз Ахтем (ЕС)
- Папиев Михаил (Платформа за жизнь и мир)
- Батенко Тарас (За будущее)
- Ефимов Максим (Восстановление Украины)
- Бакунец Павел (Доверие)
- Власенко Сергей (Батькивщина)
- председатель комиссии – Умеров Рустем (Голос)
- заместитель председателя – Завитневич Александр (СН).
- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая публично призвала к отставке главу ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
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