UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Раде предлагают создать комиссию по мониторингу западной военной помощи: состав

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 19:32
В Раде предлагают создать комиссию по мониторингу западной военной помощи: состав - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной специальной комиссии по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инициатор проекта №7563 — депутат Рустем Умеров.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

По информации депутата Ярослава Железняка, предлагается следующий состав комиссии:

- Галайчук Вадим (СН)

- Забуранная Леся (СН)

- Мережко Александр (СН)

- Мысягин Юрий (СН)

- Михайлюк Галина(СН)

- Шуляк Елена (СН)

- Чернев Егор (СН)

- Чийгоз Ахтем (ЕС)

- Папиев Михаил (Платформа за жизнь и мир)

- Батенко Тарас (За будущее)

- Ефимов Максим (Восстановление Украины)

- Бакунец Павел (Доверие)

- Власенко Сергей (Батькивщина)

- председатель комиссии – Умеров Рустем (Голос)

- заместитель председателя – Завитневич Александр (СН).

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада оружие мониторинг вск виктория спартц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 