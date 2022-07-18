В Раде предлагают создать комиссию по мониторингу западной военной помощи: состав

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной специальной комиссии по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инициатор проекта №7563 — депутат Рустем Умеров.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

По информации депутата Ярослава Железняка, предлагается следующий состав комиссии:

- Галайчук Вадим (СН)

- Забуранная Леся (СН)

- Мережко Александр (СН)

- Мысягин Юрий (СН)

- Михайлюк Галина(СН)

- Шуляк Елена (СН)

- Чернев Егор (СН)

- Чийгоз Ахтем (ЕС)

- Папиев Михаил (Платформа за жизнь и мир)

- Батенко Тарас (За будущее)

- Ефимов Максим (Восстановление Украины)

- Бакунец Павел (Доверие)

- Власенко Сергей (Батькивщина)

- председатель комиссии – Умеров Рустем (Голос)

- заместитель председателя – Завитневич Александр (СН).

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.