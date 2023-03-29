В Раде работают над "неприятными" мобилизационными проблемами – нардеп

Комитет Совета по вопросам нацбезопасности работает над решением проблем, связанных с мобилизацией, и инцидентов с отправкой на фронт только что мобилизованных "точно больше не будет". Об этом сообщил член комитета и представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский в комментарии Укринформ.

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В частности, речь идет об урегулировании вопросов выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, временно не проживающим по месту регистрации, а также о решении некоторых "неприятных ситуаций".

Вениславский сказал, что оборонный комитет выяснил и "взял на контроль" инциденты, когда, например, мобилизованные сразу направлялись в зону боевых действий.

Он сообщил, что "такого точно больше не будет", а все виновные в подобных ситуациях якобы будут привлечены к ответственности.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку в повестке дня.

18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки из-за приложения Дия не выдают, и этот вопрос не обсуждается.

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Мілана Головань

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