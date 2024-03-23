В ракетах, запущенных Россией 22 марта, было 300 типов иностранных компонентов – Зеленский

Вместе с "шахедами" – всего по меньшей мере 7500 иностранных компонентов, сообщил президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Во время массированной ракетно-дроновой атаки 22 марта Россия применила против Украины ракеты с сотнями типов иностранных компонентов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Глава государства призвал западных партнеров совместно действовать, чтобы уменьшить потенциал террора и заблокировать его – в частности, это касается усиления противовоздушной обороны Украины и санкций против России.

"Во всех этих "Искандерах", "Кинжалах" и других российских ракетах, в "шахедах" – десятки компонентов, которые завозятся для террора из других стран мира", – заявил Зеленский.

По его словам, в ракетах, которые были использованы за одну эту атаку 22 марта, было по меньшей мере 300 типов компонентов из 10 стран. А вместе с "шахедами" – всего по меньшей мере 7500 компонентов.

Как отметил президент, каждый из этих компонентов – это нарушение санкционных режимов против России и "чьи-то попытки сделать деньги на уничтожении жизней".

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.

Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. Известно о попадании восьми ракет, объект выведен из строя.

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