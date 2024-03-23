У ракетах, запущених Росією 22 березня, було 300 типів іноземних компонентів – Зеленський
Під час масованої ракетно-дронової атаки 22 березня Росія застосувала проти України ракети із сотнями типів іноземних компонентів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Глава держави закликав західних партнерів спільно діяти, щоб зменшити потенціал терору і заблокувати його – зокрема, це стосується посилення протиповітряної оборони України та санкцій проти Росії.
"В усіх цих "Іскандерах", "Кинджалах" та інших російських ракетах, в "шахедах" – десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу", – заявив Зеленський.
За його словами, в ракетах, що були використані за одну цю атаку 22 березня було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. А разом із "шахедами" – загалом щонайменше 7500 компонентів.
Як наголосив президент, кожен із цих компонентів – це порушення санкційних режимів проти Росії і "чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів".
- Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Відомо про влучання восьми ракет, об'єкт виведений з ладу.
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