В районе Бахмута ВСУ начали использовать пушки М-46 производства 1950-х годов — фото
10.11.2022, 16:41
Бойцы ВСУ и пушка М-46 (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)
Артиллеристы Вооруженных Сил Украины начали применять пушки М-46 производства 1950-х годов в районе Соледара на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
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По ее словам, бойцы ежедневно отбивают атаки противника на Соледар, в том числе при помощи пушек М-46.
"Наблюдать за их быстрой и точной работой — одно удовольствие. А момент выстрела из пушки М-46 130-мм калибра — это непревзойденно красивое и мощное зрелище", — сообщили военные.
СПРАВКА. М-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. В 1950-х годах М-46 была самой дальнобойной пушкой советской армии, за исключением пушек большой и особой мощи, и десятилетиями оставалась на вооружении. Эффективная дальность стрельбы составляет более 27 км, а максимальная — 37 км.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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