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В районе Бахмута ВСУ начали использовать пушки М-46 производства 1950-х годов — фото

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 16:41
В районе Бахмута ВСУ начали использовать пушки М-46 производства 1950-х годов — фото - Фото
Бойцы ВСУ и пушка М-46 (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины начали применять пушки М-46 производства 1950-х годов в районе Соледара на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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По ее словам, бойцы ежедневно отбивают атаки противника на Соледар, в том числе при помощи пушек М-46. 

"Наблюдать за их быстрой и точной работой — одно удовольствие. А момент выстрела из пушки М-46 130-мм калибра — это непревзойденно красивое и мощное зрелище", — сообщили военные.

СПРАВКА. М-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. В 1950-х годах М-46 была самой дальнобойной пушкой советской армии, за исключением пушек большой и особой мощи, и десятилетиями оставалась на вооружении. Эффективная дальность стрельбы составляет более 27 км, а максимальная — 37 км.

Бойцы ВСУ и пушка М-46 (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут Соледар артиллерия ВСУ
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