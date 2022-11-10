В районе Бахмута ВСУ начали использовать пушки М-46 производства 1950-х годов — фото

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины начали применять пушки М-46 производства 1950-х годов в районе Соледара на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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По ее словам, бойцы ежедневно отбивают атаки противника на Соледар, в том числе при помощи пушек М-46.

"Наблюдать за их быстрой и точной работой — одно удовольствие. А момент выстрела из пушки М-46 130-мм калибра — это непревзойденно красивое и мощное зрелище", — сообщили военные.

СПРАВКА. М-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. В 1950-х годах М-46 была самой дальнобойной пушкой советской армии, за исключением пушек большой и особой мощи, и десятилетиями оставалась на вооружении. Эффективная дальность стрельбы составляет более 27 км, а максимальная — 37 км.

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Дмитро Гриниченко

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