В районе Харькова одно из подразделений россиян потеряло 80% личного состава – Генштаб

В районе Харькова ВСУ нанесли значительные потери мотострелковой роте из состава 59-го танкового полка. Потери этого подразделения составили около 80% личного состава. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

Из-за значительных потерь личного состава около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Украинские военнослужащие сообщают, что российские оккупанты начали отводить подразделения из района Сум – вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и частично на Слобожанском направлениях.

На Северщине (в Черниговской области, – ред.) завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. При этом какой-либо контроль, в том числе и радиационный пограничниками Беларуси не осуществляется. Оккупанты продолжают вывозить угнанные у украинцев авто и награбленное имущество.

На Донецком направлении россияне проводят перегруппировку и усиление войск. Подтверждается переброска на Донбасс отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Калининградской области.

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Оксана Житнюк

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